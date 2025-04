Città

SARONNO – La mostra sui cenacoli di Saronno raggiunge l’autorevole giornale “Finestre sull’arte”: si tratta di un progetto nato nel 2017 e presto diventato influente nel settore, occupandosi di recensioni di mostre, interviste ad artisti, ma anche di notizie sulle politiche culturali.

La mostra “Cenacoli: da Andrea da Saronno a Andy Warhol”, curata da Antonio d’Avossa, sarà inaugurata il prossimo sabato 12 aprile alle 16.30 in Sala Nevera, dove resterà visitabile, ad ingresso libero, fino al 25 maggio.

“Il percorso espositivo – così si legge su Finestre sull’Arte, in un articolo disponibile in italiano, inglese, francese spagnolo e tedesco – mette in dialogo incisioni sette-ottocentesche, capolavori dell’arte moderna e contemporanea, oggetti pop e fotografie, in un racconto che spazia dalla tradizione cristiana fino all’arte concettuale e al linguaggio della pubblicità. Tra i protagonisti della mostra, artisti del calibro di Joseph Beuys, David LaChapelle, Andy Warhol, Hermann Nitsch e Daniel Spoerri, affiancati da opere storiche, come il Cenacolo ligneo cinquecentesco custodito nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e le incisioni dell’Accademia di Belle Arti di Brera”.

La mostra si sviluppa su tre diverse locations: si inizia dallo Spazio art cafè, in viale Santuario 11/a dove si possono ammirare le incisioni settecentesche del cenacolo, si continua in Sala Nevera, dove si può osservare il cenacolo attraverso la storia, dall’antico al contemporaneo. Per concludere, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli rappresenta l’ultima tappa, dove è conservato il cenacolo di Andrea Da Saronno e e Alberto da Lodi, datato 1531.

“La scelta del Cenacolo come fulcro dell’esposizione nasce dal suo valore simbolico universale. È una delle immagini più potenti della tradizione cristiana, ma anche una delle più reinterpretate nella storia dell’arte. L’obiettivo della mostra è quindi raccontare come questa iconografia sia stata rielaborata nel tempo, fino a diventare un elemento del linguaggio pop”, commenta ancora Finestre sull’Arte.

