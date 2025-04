Città

SARONNO – È un dono che ha il sapore della memoria e della gratitudine quello che presto arricchirà la chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. Si tratta di un ambone, realizzato artigianalmente in legno, che sarà collocato nel presbiterio grazie alla generosità delle sorelle di don Claudio Galimberti, già sacerdote della comunità saronnese. A dare l’annuncio il prevosto don Giuseppe Marinoni nell’informatore comunale.

Cos’è l’ambone

L’ambone è il luogo liturgico da cui viene proclamata la Parola di Dio durante le celebrazioni. Non è un semplice supporto per i testi sacri, ma uno spazio che richiama l’importanza dell’ascolto: è lì che ci si raduna per accogliere la voce del Signore, che parla mediante le Sacre Scritture.

Un desiderio di don Claudio

A spiegare la genesi del nuovo ambone è stato, come detto, lo stesso prevosto Marinoni: “Occorre dire che, entrando nella nostra Prepositurale l’ambone non è molto evidente: è costituito da un semplice leggio. Della necessità di un ambone per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo doveva essere convinto il carissimo don Claudio: riguardava proprio questo uno dei progetti, forse l’ultimo, che aveva in animo di realizzare. Come già accennavo l’ambone e il progetto era in fase di studio: l’iter per l’approvazione sarebbe stato ancora lungo e la realizzazione piuttosto costosa rispetto alle nostre possibilità”.

Il dono delle sorelle Galimberti

E’ arrivata però un’altra soluzione: “La Provvidenza, però, ci è venuta in aiuto, perché le sorelle di don Claudio desiderano donare alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo un ambone realizzato artigianalmente in legno dal cognato Giorgio. Guardandolo, ci ricorderà il Vangelo che don Claudio ci ha annunciato e ancor più ci ha testimoniato con la sua vita. Proprio il suo esempio dovrebbe farci pensare a quanto è essenziale la Parola”.

Gratitudine e memoria

Il pensiero conclusivo del prevosto è un sentito ringraziamento, esteso a tutta la comunità: “Mentre accogliamo il grande dono che ci viene fatto, a nome di tutti desidero ringraziare in modo particolare le sorelle Umbertina e Camilla con le loro famiglie e invocare dal cielo la benedizione del carissimo don Claudio. La Parola di Dio è il nutrimento per ogni cristiano: avere un ambone degno di questo compito è un segno concreto di attenzione e amore verso la nostra chiesa e verso la liturgia”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09