Groane

SOLARO – Una nuova realtà per promuovere il voto consapevole: venerdì 4 aprile si è costituito il Coordinamento per i 5 Sì al Referendum a Solaro. La nascita del gruppo è stata promossa dalla Spi-Cgil locale e ha già raccolto numerose adesioni, tra cui quelle del Partito Democratico, di Alleanza Verdi Sinistra, Anpi, Caritas, Solaro Bene Comune, Fiom e cittadini non iscritti ad alcun partito o associazione.

Durante l’incontro è stato condiviso un programma di iniziative volte a informare la cittadinanza sui contenuti dei cinque referendum previsti a giugno, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e consapevole. Il piano comprenderà la distribuzione di materiali informativi e l’organizzazione di appuntamenti pubblici.

I promotori hanno sottolineato come il voto rappresenti uno strumento fondamentale per garantire condizioni di vita e di lavoro più giuste, soprattutto in favore delle nuove generazioni. Per essere valido, il referendum dovrà superare il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Il Coordinamento di Solaro si impegnerà a promuovere le ragioni del Sì, illustrando nel dettaglio i contenuti dei quesiti.

In particolare i 4 referendum sul lavoro riguardano:

Lo stop ai licenziamenti illegittimi. Abolire la norma che impedisce il reintegro anche nel caso di licenziamento illegittimo, nelle imprese con più di 15 dipendenti. Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. Aumentare l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. La riduzione del lavoro precario. Ripristinare l’obbligo di causali per i contratti a tempo determinato. La sicurezza sul lavoro. In caso di infortunio negli appalti estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Altrettanto importante e’ il quinto referendum che riguarda la cittadinanza italiana, ovvero la riduzione da 10 a 5 anni di residenza legale per poterla richiedere.

Il Coordinamento ha fissato la propria sede operativa in via Ai Campi 8 a Solaro e nelle prossime settimane sarà attivo sul territorio con iniziative informative aperte a tutti.

