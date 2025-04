Cronaca

GERENZANO – Traffico rallentato questa mattina al confine fra Saronno e Gerenzano in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina, per un incidente avvenuto nella zona dei centri commerciali: il fatto si è verificato alle 9, per un tamponamento fra due automobili sono accorsi i vigili urbani gerenzanesi con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa saronnese. Una donna di 37 anni ha avuto bisogno di assistenza medica ma non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Per effetto del sinistro si sono create alcune code e rallentamenti lungo l’ex Varesina, in uno dei tratti più trafficati della viabilità locale.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi dell’incidente ed avviato accertamenti per chiarirne con precisione la dinamica e per stabilire le eventuali responsabilità. Da quantificare i danni materiali alle autovetture rimaste coinvolte nello scontro.

(foto archivio: la zona dove si è verificato l’incidente stradale questa mattina)

0904202025