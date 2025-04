Softball

SARONNO – Lunedì 7 aprile si è svolto a Bollate un try-out della Junior League Softball del Comitato Regionale Lombardia, in vista del Torneo delle Regioni 2025. A guidare l’appuntamento il manager Ivan Parise, affiancato dallo staff composto da Patrizia Mattiolo, Corrado Calamita e Alex Hernandez.

La rappresentanza saronnese

Tra le ragazze convocate anche cinque atlete del Saronno Softball Baseball: si tratta di Dora Delfino (classe 2010), Vittoria Franzosini (2010), Lara Gianiale (2011), Vittoria Nardini (2010) e Giulia Parma (2010), che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in vista delle future selezioni regionali.

