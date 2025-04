Politica

SARONNO – In occasione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, la lista civica Insieme per Crescere, a sostegno di Ilaria Pagani Sindaca, ribadisce l’importanza di mettere al centro delle politiche locali i diritti, i bisogni e il futuro dei più piccoli.

La recente indagine promossa da Con i Bambini e Demopolis ha evidenziato come l’87% dei genitori italiani ritenga che bambini e adolescenti non siano ascoltati a sufficienza nelle decisioni che li riguardano. Inoltre, emerge una forte richiesta di spazi di ascolto e di rappresentanza per i minori, soprattutto nei contesti scolastici e istituzionali.

Cogliendo lo spunto offerto da questi dati, Insieme per Crescere propone l’istituzione di un Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Saronno: una figura indipendente, competente, accessibile e riconosciuta, con il compito di:

dare voce ai bambini e agli adolescenti, assicurando che siano ascoltati nelle scelte che li riguardano;

monitorare e promuovere il rispetto dei loro diritti all’interno della città;

favorire il coordinamento tra scuole, famiglie, servizi sociali e associazioni locali;

stimolare la partecipazione attiva dei minori in progetti educativi e di crescita.

Questa proposta si inserisce nel solco di un impegno datato 2023, con una mozione presentata dal gruppo di Azione a livello provinciale per l’istituzione del Garante in tutti i Comuni che ne avessero riconosciuto l’esigenza.

Insieme per Crescere intende ora fare di Saronno un esempio concreto di tutela e ascolto dell’infanzia, dove i diritti dei minori siano una priorità nelle politiche pubbliche.

«L’infanzia non può essere considerata solo una fase da accompagnare – afferma Matteo Fabris, psicologo, ricercatore, esperto di tutela dei minori e candidato al Consiglio Comunale di Saronno con IPC. «I bambini e i ragazzi sono cittadini a tutti gli effetti, con diritti, fragilità, desideri e necessità che meritano di essere ascoltati e valorizzati. L’istituzione di un Garante a Saronno rappresenta un passo importante per costruire una città capace di crescere davvero insieme a chi la abita».

Con l’istituzione del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Saronno risponderebbe, quindi, a una necessità di ascolto e tutela, oltre che di partecipazione attiva dei più giovani nelle questioni che influenzano la loro vita quotidiana. In questo senso, le scelte in materia di viabilità, urbanistica, arredo urbano, servizi educativi, proposte culturali e attività sportive sarebbero tutte – di default – valutate anche dal punto di vista di questi cittadini speciali.

Saronno deve diventare sempre più capace di ascoltare, includere e proteggere. Capace di crescere, insieme ai suoi cittadini più giovani.

