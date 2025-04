Varesotto

VARESE – Dalle 11 di oggi i vigili del fuoco stanno intervenendo con un’autopompa e un’autoscala sul territorio del comune di Varese in via Cavour per un uomo di 50 anni che cadendo dal sesto piano di un edificio é finito su un balcone al primo piano. L’uomo è deceduto. É al vaglio la dinamica dell’accaduto.

Sul posto anche l’intervento di carabinieri, ambulanza ed altri mezzi di soccorso, ma per il cinquantenne non c’è stato niente da fare.

È attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Uboldo

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: uno dei mezzi dei vigili del fuoco accorsi sul posto)

09042025