VENEGONO SUPERIORE – Una domenica di sole, movimento e condivisione ha fatto da cornice all’iniziativa “Tutti in Bici per i Comuni di Vedano Olona, Malnate e Venegono Superiore”, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie e bambini in una pedalata all’insegna della sostenibilità e della riscoperta del territorio.

Promossa come progetto intercomunale, l’attività ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità, promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare i più piccoli sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza del muoversi insieme.

A esprimere soddisfazione per l’iniziativa è la lista civica di maggioranza “Con senso civico” di Venegono Superiore, che sottolinea il valore educativo e sociale dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla polizia locale di Venegono, ai volontari della protezione civile di Venegono Superiore e alla Pro loco di Vedano Olona per il prezioso contributo all’organizzazione e alla riuscita della giornata.

09042025