Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove era segnalata la presenza di una persona in forte difficoltà. Al loro arrivo, erano le 18.40, i soccorritori hanno trovato un quarantenne che stava male: gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva ovvero bevuto troppo; non è comunque apparso in condizioni particolarmente gravi.

Un episodio certo non inedito nell’area dello scalo ferroviario centrale saronnese dove, anzi, per motivo analogo si trovano spesso ad intervenire i mezzi di soccorso.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso nell’area della stazione ferroviaria di Saronno centro)

10042025