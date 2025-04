Politica

SARONNO – Sarà la Sala del Bovindo di Villa Gianetti, in via Roma 20, ad accogliere sabato 12 aprile alle 15 la presentazione ufficiale della candidatura a sindaca di Ilaria Pagani, sostenuta da una coalizione formata da Partito Democratico, Insieme per Crescere e Tu@ Saronno.

Già assessora ai Servizi sociali del comune di Saronno, Pagani illustrerà le linee guida del suo progetto politico per il governo della città. Una proposta che, come spiegano i promotori, nasce dal confronto con il territorio e punta a costruire una Saronno “a misura di cittadino”, con l’ascolto e la partecipazione attiva come elementi centrali.

Il programma, che sarà presentato nel dettaglio durante la conferenza stampa, si propone di valorizzare le risorse sociali, culturali ed economiche della città, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità locale e promuovere un cambiamento positivo.

Durante l’incontro interverranno anche i rappresentanti delle forze politiche e civiche che fanno parte della coalizione. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.

