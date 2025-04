CESATE – Hanno agito in pochi minuti, forzando un ingresso e fuggendo con l’intera cassaforte: è il colpo messo a segno mercoledì 9 aprile alle 21,45 alla nuova Coop di via Scarlatti.

In azione due ladri con il volto coperto da cappucci. Utilizzando un piede di porco, sono riusciti a entrare nel supermercato. Una volta all’interno, hanno danneggiato il bancone per raggiungere la cassaforte, che è stata sollevata e caricata su un’auto, probabilmente rubata, usata per la fuga.

L’allarme è scattato subito: sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia di Sicuritalia insieme ai carabinieri. I responsabili del punto vendita sono stati contattati e hanno effettuato un primo sopralluogo.

Non è ancora stato possibile quantificare il bottino, in attesa degli accertamenti contabili. I danni riportati all’ingresso e all’interno della struttura sono importanti. Il supermercato è stato presidiato per tutta la notte dagli addetti della vigilanza privata Sicuritalia.

Le indagini sono partite dal recupero delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dagli attrezzi da scasso abbandonati sul posto dai malviventi.

