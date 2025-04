Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La squadra under 14 della Caronnese trionfa nel girone A provinciale della categoria giovanissimi 2011 “demolendo” i club avversari con addirittura 22 vittorie sulle 23 partite disputate fino ad ora e collezionando ben 63 punti, oltre ad una differenza reti da capogiro con 169 gol messi a segno e solamente 10 subiti.

Le parole del tecnico Canio Di Perna: “Sono venuto a Caronno Pertusella per fare calcio, il direttore sportivo del settore agonistico Antonio Leo mi ha messo a disposizione un gruppo valido dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista umano e dell’educazione, ragazzi sempre presenti, educati e volenterosi. Un gruppo da premiare, in tutti i sensi. Su 100, il 99% del merito di quanto fatto va a loro. Anche l’aiuto del nostro preparatore, il “prof Paolo” che mi ha accompagnato in tutta la stagione, è stato determinante, ha fatto un grandissimo lavoro e con lui abbiamo sperimentato nuovi metodi di allenamento. Il prof ha portato anche tanta qualità nel gruppo, anche lui è artefice di questa impresa. Ringrazio tutti i ragazzi e i loro genitori, è stato un anno davvero speciale”.

Un plauso speciale per capitan Borsellino: “È un ragazzo umile, serio, senza grilli per la testa. La sua è una famiglia seria, ha dei genitori squisiti che mai si sono lamentati con me, hanno sempre fatto lavorare serenamente il ragazzo, ha le qualità per una carriera calcistica futura. È un attaccante moderno, va nello spazio, protegge palla, calcia destro e sinistro, molto veloce ed esplosivo. Sa fare davvero tutto: è bravo in tanti fondamentali”.

Infine, conclude il vice presidente Riccardo Gioia entusiasta dello straordinario successo e del percorso che stanno intraprendendo le giovanili rossoblu, tema centrale per la società: “La Caronnese è veramente entusiasta e orgogliosa di questo gruppo, ai ragazzi e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale tantissimi complimenti per questa impresa magistrale. Auspichiamo che questo traguardo sia solo l’inizio di un percorso vincente da gustarsi insieme nei prossimi anni sotto l’egida dei nostri colori”

(Foto da Caronnese)