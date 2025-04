Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Union Sportiva Saronno Rugby in merito al campo B dello stadio Colombo Gianetti.

Nella giornata di ieri 9 aprile abbiamo letto sulle pagine de “Il Saronno” l’articolo intitolato: “Campo nuovo, attrezzatura ko: 5 mila euro di costi per l’Osa Saronno”. A questo proposito, ci sembra utile condividere con i lettori (e con i concittadini) qualche precisazione e, per farlo, partiremo da fatti ed evidenze.

Il Campo B dello Stadio “Colombo-Gianetti”, prima dell’intervento di riqualificazione contestato, era sterrato e già utilizzato, in via esclusiva, dalla Società di atletica Osa per il getto del peso ed il lancio del disco e del martello.

La Delibera n. 144 del 04/07/2024 al punto 3 ha stabilito di: “demandare all’ufficio tecnico in collaborazione con l’ufficio sport e le associazioni che utilizzano il campo B, la predisposizione idonea del manto erboso entro settembre 2024, prevedendone l’aratura, la fresatura e la semina”.

L’intervento di riqualificazione del campo in questione si è concluso, con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto stabilito nella delibera citata, e l’impresa appaltatrice lo ha consegnato con una finitura in calcestre che, oltre a danneggiare gli attrezzi utilizzati dagli atleti della società Osa, rende pericoloso e impraticabile eseguire uno dei fondamentali del rugby, ovvero il placcaggio a terra a causa della durezza della superficie di gioco.

Durante le fasi di lavorazione, come testimoniato dalle foto, il campo è stato opportunamente fresato, ma la finitura con calcestre ed il rullaggio lo hanno riportato alle condizioni di partenza, quantomeno in termini di durezza, mentre la semina del prato non è stata mai programmata.

Quotidianamente, i nostri giovani tesserati e le loro famiglie, oltre al nostro gruppo seniores di Touch Rugby, fanno i conti con questo problema che è stato segnalato tempestivamente agli Uffici competenti a cui è stato richiesto un incontro per discutere e risolvere le problematiche evidenziate; incontro, sinora, mai concesso sebbene a più riprese sollecitato.

Il Campo B oggi non è un campo da rugby: non ha la superficie minima necessaria e non dispone di pali da gioco, inoltre, viene costantemente attraversato da mezzi pesanti che si dirigono verso il campo centrale dello Stadio per le operazioni di manutenzione del manto erboso, peggiorando una situazione già non ottimale.

In questi anni, prima di approdare al Campo B, abbiamo proposto e discusso diverse soluzioni alternative, che riguardavano altri impianti sportivi sempre di proprietà comunale, rigettate dalle società sportive cittadine che li gestiscono, grazie a concessioni di utilizzo, per dichiarate ragioni di incompatibilità, indisponibilità, sovra-utilizzo.

Nel frattempo, e nonostante tutto, il nostro movimento sta crescendo con circa 100 tesserati minori e due squadre di juniores (U14 e U16) sviluppate grazie alla collaborazione con rugby Parabiago 1948 (che ha appena vinto il campionato di serie A1 con la prima squadra), pur tra costanti difficoltà per i nostri tesserati delle giovanili che si spostano, ogni settimana, su campi distanti dalla città, nell’impossibilità di allenarsi con i compagni di squadra a Saronno.

Inoltre, da questa stagione, abbiamo avviato un gruppo seniores di Touch Rugby (misto) che attualmente conta una ventina di tesserati; nei prossimi anni intendiamo consolidare ed espandere questa attività amatoriale, visto il buon riscontro ricevuto in città.

Siamo, come sempre, disponibili a dialogare con l’Amministrazione cittadina in termini costruttivi per trovare soluzioni che consentano alla città di Saronno di avere un proprio movimento rugbistico. Il rugby è uno sport che ci insegna, ogni giorno, a cadere e rialzarci… pronti a continuare la corsa sino alla meta.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09