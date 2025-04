COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Ancora disagi per migliaia di utenti tra Cogliate e Ceriano Laghetto, a causa di un nuovo guasto alla rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Dopo i problemi già riscontrati lo scorso 4 aprile, anche oggi il servizio è interrotto da diverse ore, lasciando senza connessione abitazioni private, uffici e attività commerciali.

Il disservizio riguarda l’intera rete locale, poiché tutti gli operatori finali – indipendentemente dal marchio commerciale – si appoggiano alla stessa infrastruttura in fibra. La rete, attiva da quasi quattro anni, fa riferimento a un’unica centrale situata a Ceriano Laghetto, dove si sarebbero nuovamente verificati i problemi tecnici. A risultare particolarmente penalizzate sono le aziende, gli studi professionali e i negozi, molti dei quali stanno affrontando interruzioni del servizio internet su rete fissa che compromettono l’attività lavorativa quotidiana.

Al momento non sono noti i tempi di ripristino, e non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale sulle cause specifiche del malfunzionamento. Cresce intanto il malumore degli utenti, che si trovano ad affrontare il secondo blackout nel giro di pochi giorni.

(foto archivio)

