Cronaca

COGLIATE – Un uomo di 54 anni è stato trovato riverso in un fossato lungo via Monte Bianco, nei boschi di Sant’Andrea, strada che collega Cogliate a Misinto. Il ritrovamento è avvenuto qualche giorno fa, in seguito alla segnalazione di un automobilista di passaggio.

L’uomo era stato notato mentre camminava verso il centro della carreggiata. Lo stesso automobilista, ripercorrendo la strada pochi minuti dopo, non lo ha più visto e si è fermato per verificare cosa fosse accaduto. Proprio grazie alla sua prontezza è stato possibile localizzare il 54enne sdraiato a terra nel fossato che corre parallelo alla strada.

Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti la polizia locale, un’ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco. L’uomo è stato trovato in stato confusionale e si sospetta fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, considerata anche la frequente presenza di spacciatori e tossicodipendenti nella zona.

L’episodio è avvenuto a poche ore di distanza da un altro intervento analogo: la sera precedente, un giovane era stato soccorso nei pressi della ferrovia a Ceriano Laghetto, sempre in un’area nota per il consumo e lo spaccio di droga.

10042025