Groane

SOLARO – Un incontro ravvicinato e affascinante: un lupo è stato avvistato nel parco delle Groane, tra Solaro e Cesate, e la notizia ha attirato l’attenzione anche delle telecamere delle Rai come raccontano i servizi andati in onda stasera, giovedì 10 aprile, su Tg1 e del Tgr Lombardia. Il servizio firmato dalla giornalista Paola Colombo, ha raccontato l’emozione e la sorpresa per questo straordinario evento naturalistico.

A spiegare quanto accaduto è stato Paolo Parenti, volontario del servizio di protezione antincendio del Parco Groane, che ha illustrato dove è stato visto l’animale e ha sottolineato come il lupo apparisse intimorito dalla presenza umana. Una conferma, questa, di quanto sostengono gli esperti: il lupo, se non minacciato, non rappresenta un pericolo per l’uomo e tende anzi ad allontanarsi.

Il servizio ha inoltre mostrato immagini suggestive di un esemplare di lupo che già vive nel vicino parco Pineta, a conferma della presenza stabile di questi animali nei nostri boschi, segnale di un ecosistema in equilibrio.

QUI IL SERVIZIO AL MINUTO 25.20 https://www.rainews.it/notiziari/tg1/video/2025/04/Tg1-ore-2000-del-10042025-1b757467-c945-4b8e-9533-00f309fc9441.html

