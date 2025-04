Comasco

BREGNANO – La Provincia di Monza e Brianza ha reso noto che è attualmente in corso la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Bregnano per un periodo di trent’anni. Il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato: la nuova scadenza è fissata alle 9 di lunedì 28 aprile 2025, rispetto al termine inizialmente previsto per il 16 aprile.

La gara viene espletata tramite la piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di DigitalPA S.r.l. L’aggiudicazione seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità agli articoli 71, 176 e 108 del decreto legislativo 36/2023 e successive modifiche.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a consultare la documentazione di gara disponibile sulla piattaforma digitale e a rispettare il nuovo termine per l’invio delle proposte.

(foto: la struttura della farmacia di Bregnano)

1004202025