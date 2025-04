Saronnese

SARONNO – Un’occasione di approfondimento sul tema del welfare locale e sulle opportunità offerte dalla fondazione di partecipazione: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico che si terrà lunedì 14 aprile alle 21 a Villa Gianetti, in via Roma.

L’iniziativa, dal titolo “Welfare e territorio: la Fondazione di partecipazione”, sarà un momento di confronto con esperti e addetti ai lavori per analizzare un modello che in altri territori, come Varese, ha già dimostrato di essere un’alternativa concreta alla tradizionale azienda speciale per la gestione dei servizi sociali e attività culturali.

La fondazione di partecipazione è un ente senza scopo di lucro che unisce caratteristiche del pubblico e del privato, con l’obiettivo di gestire in modo efficiente servizi di interesse collettivo, come quelli legati al welfare. A differenza delle fondazioni tradizionali, coinvolge attivamente enti pubblici, soggetti privati, associazioni e cittadini nella definizione degli obiettivi e nella gestione delle attività. Questo modello consente di garantire trasparenza, partecipazione e controllo da parte del territorio, mantenendo al tempo stesso flessibilità operativa e attenzione ai risultati. In sintesi, è uno strumento versatile che combina stabilità patrimoniale ed efficacia gestionale, adattandosi a esigenze di governance condivisa e partecipativa.

“Credo che per Saronno sia fondamentale conoscere e valutare le potenzialità offerte dalla fondazione di partecipazione – spiega Rienzo Azzi – perché consente di coniugare l’efficienza e la qualità d’azione tipiche del privato con il controllo e l’attenzione al territorio garantiti dalla presenza dei sindaci e delle istituzioni locali”.

Tra i relatori della serata interverranno Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi, Marco Reguzzoni, presidente di Volandia, Marta Gilli, ex presidente del consiglio comunale e Giuseppe D’Elia, docente di diritto pubblico all’Università dell’Insubria.

