Saronnese

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 9 aprile, si segnalano i disagi affrontati dall’Osa Saronno per l’attrezzatura danneggiata al nuovo campo, la partecipazione televisiva di una giovane saronnese, e il dibattito politico in vista delle amministrative. Non mancano aggiornamenti dal territorio, con un dono significativo alla Prepositurale e nuovi interventi ambientali a favore del verde urbano.

Il nuovo campo dell’Osa Saronno ha subito un guasto agli ostacoli elettronici utilizzati per l’atletica leggera: i danni ammontano a circa 5 mila euro, con gravi disagi per l’attività agonistica del club.

La giovane saronnese Consuelo ha partecipato al programma “Stai sul pezzo” in onda su Nove, portando la sua energia e simpatia sul piccolo schermo durante un quiz a squadre.

Francesco Licata ha presentato il progetto politico di Ilaria Pagani, sottolineando l’ascolto come metodo e la centralità dei temi di sicurezza e urbanistica.

La comunità della Prepositurale riceverà un nuovo ambone in ricordo di don Claudio Galimberti, un gesto simbolico per mantenere viva la memoria del sacerdote scomparso.

Proseguono le piantumazioni nei territori di Saronno e Caronno grazie all’iniziativa di Fnm e Trenord, che coinvolge anche l’area della base scout e viale Rezia, con l’obiettivo di valorizzare il verde urbano.

