Comasco

COGLIATE – È precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre lavorava nel cantiere di una scuola: non ce l’ha fatta Salvatore Minissale, 54 anni, residente a Cogliate, capocantiere per un’impresa edile con sede a Milano. L’uomo, originario del catanese, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 9 aprile a Fino Mornasco, in provincia di Como.

Il dramma, secondo quanto riportato da Quicomo.it, si è consumato intorno alle 18,03 all’interno dell’area di cantiere di un edificio scolastico in via Leonardo da Vinci. L’operaio sarebbe caduto nel vuoto, da un’altezza stimata in circa dieci metri. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Cantù, il carro Saf da Como, un’ambulanza, l’elisoccorso del 118 e i carabinieri della compagnia di Cantù. Ma nonostante l’immediato intervento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Come previsto dai protocolli in caso di infortuni sul lavoro, sono intervenuti anche i tecnici di Ats Insubria. L’area è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro per consentire i rilievi e gli accertamenti necessari a chiarire le cause della tragedia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09