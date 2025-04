Città

SARONNO – Venerdì 11 aprile alle 20.45 torna sul palco del Pasta Lella Costa con “Otello, di precise parole si vive”, una rivisitazione dell’opera shakespeariana scritta a quattro mani con Gabriele Vacis che ne firma la regia. Lella Costa esplora tematiche attuali come la diseguaglianza di genere, il femminicidio, il patriarcato e il maschilismo, evidenziando la rilevanza e la persistenza di questi problemi nella società contemporanea attraverso l’analisi di personaggi e situazioni clou della narrazione.

“Raccontare l’Otello con Lella Costa significa provare a capire cosa possiamo fare, noi maschi, per emanciparci dall’umiliante condizione di oppressori a cui siamo condannati dalla storia”. Così, nelle sue note di regia, Gabriele Vacis parla dello spettacolo che Lella Costa riprende e aggiorna dopo 24 anni.

“Ho sempre pensato che Otello fosse la tragedia dell’uccidere per amore, ma non c’è mai amore quando c’è violenza e sopraffazione. E questo ce l’hanno insegnato le donne. Le più giovani in modo molto risoluto” prosegue Vacis. L’idea secondo cui Otello uccida Desdemona per amore, “è un principio patriarcale e il patriarcato ce l’abbiamo dentro, in profondità” rimarca il regista, ben oltre il comportamento maschilista. “Prima di tutto si tratta di trovare le parole, precise parole che ci aprano alla comprensione di tutti gli Otelli vittime di sé stessi prima ancora che dei tanti Iago che ci ammorbano, ma soprattutto precise parole che ci aiutino a comprendere la tragedia vera di Desdemona, che si annida nel profondo delle anime”.

