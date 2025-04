Città

SARONNO – “Mi congratulo con Ats Insubria per il significativo riconoscimento conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che premia l’impegno e l’attenzione nella gestione delle attività durante l’emergenza sanitaria e per l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra”. Inizia così la nota dell’ex sindaco Augusto Airoldi ora candidato alla guida di una coalizione civica.

“Da Sindaco ho avuto modo di apprezzare l’impegno di Ats Insubria – prosegue Airoldi – e mi congratulo per questo significativo riconoscimento presidenziale. Sono peraltro certo che ATS Insubria sarà ben lieta di associare a coloro che hanno contribuito a un così importante risultato anche l’intera città di Saronno”.

Airoldi ricorda quanto fatto a livello locale durante l’emergenza: “Le 177.000 vaccinazioni effettuate dagli 80 Medici e i 20 infermieri gestiti dalla Cooperativa Medici Insubria presso il nostro Hub vaccinale “Città di Saronno”, i 10 agenti di Polizia Locale che approvvigionavano i vaccini e gli innumerevoli volontari che ne hanno garantito il funzionamento per due anni; la linea telefonica “Saronno amica” gestita in collaborazione con la Croce Rossa, l’Hot spot Covid attivato al Palaexbo, i Punti tampone antigenici gestiti dalle Farmacie comunali e i 150.000 euro investiti dall’Amministrazione comunale hanno dato un contributo significativo a superare una situazione che, in alcuni frangenti, è sembrata fuori controllo”.

“Un’intera città con la sua amministrazione si era mobilitata e i risultati si sono visti – conclude Airoldi – Sono servizi che hanno beneficiato non solo i cittadini di Ats Insubria, ma anche quelli di Ats Città Metropolitana e Ats Brianza”.

(foto: un momento dell’attività all’hub allestito all’ex Pizzigoni)

