SARONNO – Dalla Valtellina con gusto: tornano i sapori autentici della tradizione valtellinese in Villa Gianetti grazie a Paneliquido, che per questo weekend porta in città l’iniziativa “Birra & Valtellina”.

L’appuntamento è per venerdì 11 e sabato 12 aprile dalle 19 alle 23 e domenica 13 con doppio turno: a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 19 alle 22. La location è sempre Villa Gianetti in via Roma 20.

In menù, i grandi classici della cucina di montagna: pizzoccheri con burro fuso, formaggio e verza; gli sciatt, irresistibili frittelle ripiene di formaggio fuso; polenta morbida con funghi trifolati e formaggi saporiti. E non mancano proposte vegetariane pensate per accontentare tutti i gusti.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci sarà il birrificio artigianale Legnone, con un’ampia selezione delle sue birre in spina, tra cui anche una proposta senza glutine. Sapori intensi e aromi unici da abbinare ai piatti della tradizione.

E per chi ama anche la musica, venerdì spazio all’energia degli Old but 90, con cover italiane e internazionali; sabato arriva invece il gruppo Gli Svampiti con un omaggio alla Milano di Nanni Svampa e alla canzone popolare.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione, pur non obbligatoria, è consigliata: basta collegarsi a www.paneliquido.it per riservare il proprio posto.