Città

SARONNO – Sabato 12 aprile, alle 15:30, l’associazione Cantastorie propone una visita guidata alla chiesa di San Francesco, con un unico turno di accompagnamento a cura dei volontari.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il lavoro di restauro recentemente concluso, che ha riportato alla luce l’importante patrimonio pittorico custodito all’interno della chiesa. Durante il percorso, i partecipanti potranno ammirare gli affreschi e conoscere la storia e le peculiarità di uno dei più antichi edifici sacri della città.

Il ritrovo è fissato direttamente sul sagrato della chiesa, dove i volontari accoglieranno i partecipanti per dare il via alla visita. La partecipazione è libera e non è richiesta prenotazione; è gradita un’offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o visitare il sito www.cantastoriesaronno.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09