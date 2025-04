Cronaca

SARONNO – Nuovo assalto alla Rotonda di viale Lazzaroni, ma questa volta i ladri sono stati costretti alla fuga a mani vuote grazie all’arrivo tempestivo delle guardie giurate della Vedetta Lombarda e dei carabinieri.

È accaduto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2,35 con l’obiettivo di prendere di mira le attività della rinnovata food court. Come prima mossa, hanno posizionato una fila di cassonetti e cartelli stradali per ostacolare l’accesso alla zona e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine. Una strategia che però non è basta per garantire la riuscita del colpo.

I malviventi sono riusciti a forzare una porta laterale, con l’obiettivo – secondo una prima ricostruzione – di colpire il bar centrale e il ristorante Pizzium. Ma il rapido intervento degli uomini della Vedetta Lombarda, accorsi in due minuti da quando è scattato l’allarme, li ha messi in fuga prima che potessero portare via qualcosa.

Nella notte è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dei responsabili delle attività coinvolte, insieme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del blitz.

Si tratta del secondo episodio in meno di un mese: lo scorso lunedì 25 marzo la stessa struttura era stata colpita da una banda che, poco dopo le 4, aveva bloccato il parcheggio con dei pali stradali e forzato l’ingresso per svaligiare la tabaccheria. In quell’occasione il bottino era stato ingente, ossia sigarette e contanti custoditi in cassaforte.

(foto: il passato blitz nella struttura)

