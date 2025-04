iltra2

TRADATE – Sono circa 200 gli alunni in campo all’oratorio San Luigi per la competizione sportiva fra gli istituti superiori della città, che si sfidano a calcio, pallavolo e basket.

Quella che, dopo il successo delle due precedenti edizioni, sta ormai diventando una tradizione è un’iniziativa cui aderiscono quattro scuole tradatesi: il Centro di formazione professionale e gli istituti “Geymonat”, “Don Milani” e “Curie”. Le finali si disputeranno nel pomeriggio di venerdì 11 aprile: seguirà la cerimonia di premiazione, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, che patrocina come sempre la manifestazione sportiva.

Aperti a formazioni miste di ragazze e ragazzi scelti dalle scuole, i tornei che coinvolgono gli studenti, come sottolinea l’organizzatore don Marco Ciniselli, “rappresentano una significativa occasione di aggregazione e socializzazione: gli sport di squadra hanno la capacità di creare relazioni. Un sentito ringraziamento va agli insegnanti di educazione fisica, alle scuole partecipanti, all’oratorio che accoglie le partite, e agli enti pubblici – Regione Lombardia e Comune di Tradate – che rendono possibile questa bella iniziativa”.

Sostenuta dal contributo della Regione Lombardia nell’ambito del bando “Lombardia è dei giovani”, la competizione si inserisce nella “Welfare Week”, proposta dall’ambito distrettuale di Tradate, allo scopo di presentare i progetti sociali attivi sul territorio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09