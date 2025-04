iltra2

VENEGONO INFERIORE – Un’opportunità formativa e lavorativa per chi vive nel territorio del distretto di Tradate. È in partenza a Venegono Inferiore un corso gratuito per assistente familiare, della durata complessiva di 160 ore, rivolto ai residenti del distretto e con possibilità concreta di inserimento professionale al termine del percorso.

L’iniziativa è promossa da Ial Lombardia, finanziata nell’ambito della Missione 5 del Pnrr – Inclusione e coesione, e rientra nel programma europeo Next Generation Eu. Il corso fa parte della componente “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” e mira a potenziare l’autonomia degli anziani non autosufficienti, offrendo formazione qualificata a chi desidera operare nell’ambito dell’assistenza domiciliare e della cura della persona.

Per ricevere informazioni e iscriversi è possibile contattare:

Il corso è promosso in collaborazione con il Distretto di Tradate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Solidarietà e Servizi e altri enti del territorio. Un’occasione concreta per chi è alla ricerca di un impiego nel settore socio-sanitario e vuole acquisire competenze certificate. Si terrà a Venegono Inferiore nella sede di Officina Caffè di via Mauceri.

11042025