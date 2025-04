Politica

SARONNO – Un action figure dell’ex sindaco per lanciare la candidatura a primo cittadino di Augusto Airoldi. Un Airoldi in versione modellino da collezione, con tanto di occhiali, fascia tricolore e un orecchio tra gli accessori: è questa l’immagine generata dall’intelligenza artificiale che ieri è stata al centro della giornata della campagna elettorale. Un’immagine che incuriosisce, diverte e porta con sé un messaggio preciso: ascoltare i cittadini.

Tra ironia e comunicazione pop, il trend dell’intelligenza artificiale incontra la politica locale, trasformando l’ex sindaco in un “action figure” pronto a rimettersi in gioco. Così viene condivisa l’immagine con l’ex sindaco con fascia tricolore in versione “in scatola” con tanto di loghi delle due civiche che lo sostengono, Percorso Democratico e Saronno Civica.

Tra gli accessori un orecchio “accessorio” scelto per promuovere l’iniziativa di ascolto che accompagnerà la candidatura: è stato infatti attivato un canale diretto, all’indirizzo [email protected], dove i cittadini possono inviare proposte, osservazioni e critiche costruttive.

“La campagna elettorale sarà breve, ma le sfide sono grandi: ora è il momento di unire le forze”, è il messaggio lanciato da Airoldi. Insieme al canale digitale, sono previsti anche momenti di confronto dal vivo: l’ex sindaco e la sua squadra saranno presenti in piazza e nei quartieri con banchetti e incontri.

L’idea dell’action figure non è passata inosservata sui social, dove l’immagine sta già circolando e alimentando curiosità. Una trovata comunicativa che unisce ironia e contenuto, con un chiaro invito alla partecipazione attiva.

