SARONNO – È stata una giornata di confronto e visione per il futuro quella di oggi, venerdì 11 aprile, per la candidata sindaco Ilaria Pagani che, insieme all’onorevole del Pd Pierfrancesco Maran e al consigliere regionale Samuele Astuti, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sull’iter di trasformazione e sulle prospettive di sviluppo di uno dei luoghi simbolo della storia industriale di Saronno.

“Abbiamo scelto di venire qui oggi – ha spiegato Pagani – perché per l’importanza che quest’area riveste per il passato ma anche per il futuro della città. Pierfrancesco Maran è stato amministratore all’urbanistica nel Comune di Milano e abbiamo voluto trasmettergli l’interesse per Saronno, perché questa è una posizione strategica non solo per la città ma per tutto il territorio.”

Durante l’incontro, l’attenzione si è concentrata sulle potenzialità del progetto di rigenerazione urbana che è già presentato: “È importante per noi tenere alta l’attenzione su quest’area – ha detto Pagani – perché i cittadini ci chiedono e stanno attendendo novità che siano un volano per una nuova energia di sviluppo.”

Il progetto che, ricorda Pagani, prevede spazi per l’alta formazione, per lo sport e per il commercio. “C’è la Uae – ha ricordato – che ha già siglato accordi per portare un centro direzionale nell’area, con una parte commerciale e una grande parte dedicata alle attività sportive. Sarà un volano anche per tutte le realtà sportive saronnesi.”

Tra gli elementi centrali anche il tema abitativo. “La parte della residenza è per noi fondamentale – ha puntualizzato – non tanto quella privata ma il valore aggiunto sarà la residenza cooperativa. Potrà offrire l’opportunità a tanti nuovi nuclei familiari e a persone in difficoltà economica di accedere a una proprietà immobiliare”

Infine, un accento sul verde pubblico e i collegamenti urbani: “Il parco sarà il vero valore aggiunto per Saronno, capace di creare un grande collegamento tra il centro cittadino, la stazione e il quartiere Matteotti.”

Una visione condivisa anche dall’onorevole Maran, che ha sottolineato l’importanza di un approccio partecipativo: “Il progetto dovrà essere costruito insieme ai cittadini e all’amministrazione comunale, ma le premesse ci sono tutte. Serve una visione che guardi lontano. Se un tempo servivano fabbriche, oggi servono luoghi vivi e multifunzionali, in grado di rispondere alle sfide della nostra epoca. L’Isotta può essere un modello basti guarda la bonifiche in genere la parte più complessa che qui è già stata fatta“.

Ha voluto sottolineare il proprio sostegno anche il consigliere regionale Samuele Astuti: “Per il progetto ex Isotta, come per il resto dell’amministrazione della città, la dote di Ilaria Pagani di saper ascoltare prima di dare risposte sarà importante e preziosa, perché così si amministra: prima si ascoltano le esigenze, poi si fanno scelte e decisioni.”

