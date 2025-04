Città

GERENZANO – Cinquanta candeline per le Majorettes e ben centocinque per la Banda: il 2025 sarà un anno di grandi celebrazioni per il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano. Un doppio traguardo che unisce generazioni di musicisti, twirler e appassionati, pronti a condividere ricordi e a festeggiare insieme.

Nato nel 1920, il complesso bandistico è oggi una delle realtà culturali più longeve del territorio, capace di mantenere viva la tradizione musicale con esibizioni in ogni angolo del paese. Dal 1975, al suo fianco, sfilano le Majorettes, nate come supporto coreografico ma diventate presto protagoniste imprescindibili degli eventi locali.

Per rendere omaggio a queste due importanti ricorrenze, l’associazione lancia un appello alla comunità: l’invito è a contribuire con foto, video, pensieri, frasi, aneddoti e ricordi legati alla Banda e alle Majorettes, per costruire un racconto corale fatto di emozioni e appartenenza.

Il termine ultimo per inviare il proprio materiale è lunedì 15 luglio. I contributi potranno essere inviati via mail agli indirizzi: [email protected] e [email protected]

Il materiale raccolto sarà parte di un progetto speciale che accompagnerà i festeggiamenti previsti nel corso del prossimo anno, con l’obiettivo di far rivivere la storia del gruppo insieme alla comunità.

Il consiglio direttivo del Corpo musicale Santa Cecilia ringrazia sin da ora tutti coloro che vorranno partecipare e dà appuntamento a un evento che si preannuncia indimenticabile.

