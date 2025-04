Città

SARONNO – Doveva essere un intervento risolutivo, si è trasformato in un problema per più realtà sportive cittadine. Il nuovo fondo in sabbia calcarea del campo B dello stadio Colombo Gianetti, realizzato dal Comune con un investimento da 100 mila euro per venire incontro alle esigenze del Rugby Saronno, si è rivelato inadeguato sia per i giovani atleti del rugby – che riportano frequenti escoriazioni durante gli allenamenti – sia per l’Osa Saronno, che ora si trova costretta a sostituire martelli, pesi e dischi danneggiati per un costo di 5 mila euro.

A intervenire sulla vicenda è la candidata di Fratelli d’Italia, Marina Ceriani, che sottolinea le criticità legate alla scelta progettuale e la mancata considerazione delle osservazioni avanzate dalle associazioni coinvolte.

“Con rammarico apprendiamo che l’investimento da 100 mila euro sul campo B si è trasformato in un problema invece che in una soluzione” commenta la candidata.”La scelta di realizzare un fondo in sabbia calcarea, invece che in erba, ha reso il campo inadatto agli atleti più giovani del rugby, che sono spesso vittime di escoriazioni, e ha provocato danni ingenti alle attrezzature dell’Osa, con un costo che ricade ora su un’associazione storica del territorio.”

Amaro il commento: “È un triste esempio di cosa accade quando non si ascoltano le associazioni sportive e le loro reali necessità, ma si seguono soltanto le idee o le convinzioni di chi amministra, senza confronto né competenza tecnica.”

Il candidato però guarda avanti: “Serve un cambio di metodo: per ogni intervento strutturale vanno coinvolti tutti gli utilizzatori degli impianti, con una valutazione tecnica approfondita delle conseguenze. Solo così si può fare il bene dello sport a Saronno e valorizzare davvero il lavoro delle nostre associazioni.”

