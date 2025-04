iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Saranno settimane ricche di appuntamenti quelle in programma nel borgo di Castiglione Olona, con eventi che spaziano dalla letteratura alla musica, dalla meditazione al ricordo storico, senza dimenticare lo sport solidale. Tutte le iniziative sono promosse o patrocinate dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

Sabato 12 aprile – Maratona solidale

Alle 16, al Centro Sportivo “Le Officine” di via D’Ampezzo 737, si svolgerà “100 all’ora”, maratona solidale di indoor cycling, organizzata dal centro sportivo per raccogliere fondi e promuovere il benessere.

Domenica 13 aprile – Arte, motori e libri

Giornata densa di eventi in tutto il paese:

Dalle 10.30, nel centro storico (piazza Garibaldi) e al Castello di Monteruzzo (via Marconi 1), si terrà Arte • Motori • Lusso, con sfilata di auto storiche e supercar e l’inaugurazione di una mostra d’arte a cura di ArteMilo1941 Association.

Alle 16, appuntamento con la cultura al Caffè Lucioni Carluccio (piazza della Repubblica) per Tè con l’autore: la scrittrice Carla Tocchetti presenterà il libro “Domenichino. Dal Sacro Monte a Varese” (Macchione Editore, 2024), in dialogo con Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico. Ingresso libero.

Venerdì 25 aprile – Festa della Liberazione

Alle 9.30, cerimonia per l’80° anniversario della Liberazione al monumento dei Caduti in via Conte Castiglioni, con deposizione della corona d’alloro e visita al Sacrario. Evento a cura del Comune, Anpi, I.C. Cardinal Branda Castiglioni e associazioni locali.

Sabato 26 aprile – Meditazione e musica a lume di candela

Due iniziative di grande suggestione chiuderanno il mese: