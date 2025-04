CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio dedicato ai libri e alla cultura nel cuore del borgo antico. Domenica 13 aprile, torna l’appuntamento con il “Tè con l’autore”, ciclo di incontri letterari promosso dall’Associazione culturale Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

Alle 16, al Caffè Lucioni Carluccio di piazza Repubblica, verrà presentato il volume “Domenichino. Dal Sacro Monte a Varese”, scritto da Carla Tocchetti e pubblicato da Macchione Editore nel 2024. Nel corso dell’incontro, l’autrice dialogherà con Ugo Marelli, presidente dell’associazione organizzatrice.

L’ingresso è libero, ma per partecipare è gradita la prenotazione al numero 0331857411. Un’occasione per scoprire un’opera che racconta la figura del pittore Domenichino e il suo legame con il territorio varesino, in un’atmosfera conviviale e informale.

(foto archivio: un precedente evento letterario al Caffè Lucioni)

11042025