Politica

SARONNO – “Non ci apparenteremo con nessuno”. È questo il messaggio forte e chiaro che Novella Ciceroni, candidata sindaco sostenuta dalle liste civiche indipendenti Obiettivo Saronno, Saronno Sicuro e Idea Futuro, ha voluto lanciare con un video registrato in un parco cittadino e condiviso nel pomeriggio.

Un intervento diretto, in cui Ciceroni ha rivendicato il percorso civico e autonomo della sua coalizione: “Sono Novella Ciceroni e sono la candidata sindaco di una coalizione di liste civiche indipendenti di cui fa parte Obiettivo Saronno. Lo sono ora come lo ero cinque anni fa, quando Obiettivo Saronno conquistò la fiducia del 13% dei cittadini saronnesi”.

Nel video, la candidata ha voluto partire proprio dall’esperienza del passato per spiegare la scelta di chiudere definitivamente la porta a qualsiasi apparentamento in vista del ballottaggio: “Cinque anni fa abbiamo fatto un grande errore, quello dell’apparentamento con la coalizione di Airoldi. Sì, abbiamo sbagliato, ma lo abbiamo fatto in totale buona fede e unicamente per dare valore al risultato ottenuto”.

Ciceroni ha sottolineato che quella decisione, presa con l’intenzione di incidere sulla gestione della città, si è rivelata un passo falso: “Non avevamo fatto i conti con i vecchi volponi della politica saronnese, per i quali l’apparentamento era assolutamente indispensabile a governare. È bastato poco per capire che il nostro ruolo serviva solo a garantire la maggioranza ad Airoldi”.

Nel suo intervento ha poi ribadito la coerenza dell’opposizione portata avanti in questi anni: “Chi ci conosce sa che non abbiamo mollato un giorno e la nostra opposizione è stata fervida e costante. Abbiamo potuto verificare le dinamiche politiche del centro-destra e del centro-sinistra saronnese che hanno bloccato la città per decenni”.

Infine, l’annuncio più importante: “Per questo motivo, questa volta, non ci apparenteremo con nessuno. A nessuno offriremo il nostro appoggio per governare. La coalizione civica è e rimane indipendente, ora è al ballottaggio. Il voto dei cittadini saronnesi rimarrà a noi e al servizio della città”.

