SARONNO/SARONNESE – Ricco calendario di eventi per questo fine settimana primaverile: dalle atmosfere bavaresi a Rovello Porro ai laboratori creativi per bambini al museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno.

Da venerdì 11 a sabato 12 aprile

ROVELLO PORRO – Torna, nella location dell’area feste di via Luini, il secondo appuntamento mensile con “Frühlingsfest de Rüell” il festival dalle atmosfere bavaresi con birre e specialità gastronomiche organizzato da R-Estate Positivi.

Venerdì 11 aprile

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di via E. De Amicis 1, “Poetando fra i fornelli: narrazione, cibo e musica” di Fabio Clerice e Maria Antonella Calopresti. L’ingresso è libero.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, va in scena “Otello, di precise parole si vive” con Lella Costa per la regia di Gabriele Vacis. Informazioni www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 12 aprile

SARONNO – Dalle 16 alle 17.30, al museo della Ceramica G. Gianetti di via Carcano 9, “Laboratorio primavera in museo” per bambini dai 4 agli 11 anni. Info e iscrizioni al numero 029602383.

SARONNO – Inaugurazione alle 18.30, in sala Nevera di Casa Morandi, della mostra “Cenacoli – Da Andrea Da Saronno a Andy Warhol” a cura di Antonio d’Avossa. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Domenica 13 aprile

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

LAZZATE – Dalle 10 alle 19, per le vie del centro del borgo, torna il “19° Mercatino di Primavera”: esposizione di piante, fiori, articoli per giardinaggio, hobbistica, laboratori per bambini, prelibatezze enogastronomiche e il concerto benefico di primavera del Corpo musicale santa Cecilia (in foto una passata edizione). Informazioni al sito www.lazzate.com.

SARONNO – Alle 17, nella sede di via Padre Reina 14, le associazioni culturali “Le Stanze della Musica” “Culturalmente & Musicalmente” e “L’Isola che non c’è” presentano “Fasi Lunari” terzo appuntamento di “Armonie Solidali 2025”. Informazioni al sito internet www.lestanzedellamusica.org.