Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 10 aprile, spiccano vicende di cronaca con un tentato furto sventato a Saronno a un grave incidente sul lavoro a Fino Mornasco, fino alla sorprendente comparsa di un lupo a Solaro che ha catturato l’attenzione anche della stampa nazionale. In primo piano anche la politica locale, un colpo alla Coop di Cesate e le condizioni del campo da rugby a Saronno.

Un gruppo di ladri ha tentato un colpo nella zona della rotonda di Saronno, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha costretto i malviventi alla fuga senza refurtiva.

Tragedia in un cantiere edile di Fino Mornasco dove un operaio di 54 anni, residente a Cogliate, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un muletto durante le operazioni di scarico.

Un lupo è stato avvistato a Solaro nei pressi del bosco e il video che documenta l’evento è stato ripreso da TG1 e TGR Lombardia, suscitando curiosità e attenzione anche oltre i confini locali.

A Cesate i ladri hanno preso d’assalto la Coop durante la notte, riuscendo a forzare l’ingresso e a fuggire con l’intera cassaforte.

In Villa Gianetti a Saronno, Ilaria Pagani presenterà alla cittadinanza la propria candidatura

Il Rugby Saronno solleva preoccupazioni sullo stato del campo B, definito inadatto a causa del fondo non idonea alla pratica dello sport

