GERENZANO – Nel pomeriggio di giovedì 10 aprile a Gerenzano è stata inaugurata la nuova filiale di Banco Bpm in piazza Alcide De Gasperi, 4.

Alla cerimonia sono intervenuti il responsabile della direzione territoriale Milano e Lombardia nord di Banco Bpm, Marco Aldeghi, la sindaca di Gerenzano, Stefania Castagnoli, e il parroco, don Fernando Sarcinella, oltre alle autorità locali, ai vertici della banca e ai tanti clienti.

Dopo la forte grandinata che aveva colpito il territorio di Gerenzano circa due anni fa, causando l’inagibilità della storica agenzia sulla statale varesina, la banca aveva predisposto in via provvisoria uno sportello mobile per permettere alla clientela di poter fruire in continuità dei principali servizi bancari. Giovedì è stata finalmente inaugurata la nuova filiale in piazza De Gasperi, nel centro di Gerenzano, già attiva da qualche giorno, restituendo a tutti i clienti un’agenzia pienamente operativa.

La filiale, come in passato, continua a far capo a quella più grande di Saronno, dove è possibile trovare anche un centro dedicato esclusivamente alle pmi e un centro dedicato alla clientela private. In totale, tra la filiale di Saronno, quella di Gerenzano e quella del limitrofo comune di Cogliate, Banco Bpm impiega oltre 34 colleghi al servizio di questo territorio.

“Siamo lieti di poter inaugurare insieme ai nostri clienti la nuova filiale e condividere con loro e le autorità del comune questo momento così importante – dichiara Marco Aldeghi , responsabile direzione territoriale Milano e Lombardia nord di Banco Bpm – Si tratta infatti di un’occasione per confermare la volontà di Banco Bpm di mantenere una presenza tangibile a Gerenzano, comunità sulla quale stiamo investendo in concreto per servire al meglio le famiglie e le imprese. Essere banca di territorio, come Banco Bpm, significa infatti contribuire a sostenere la vivacità socioeconomica delle aree in cui siamo presenti”.

(foto dell’evento)

