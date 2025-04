Città

SARONNO – Un abito per aiutare chi sta affrontando la battaglia più difficile. Con questo spirito prende il via “Trova il tuo vestito”, l’iniziativa solidale promossa da Saronno Point Odv per sostenere i malati oncologici e le attività dell’associazione che da anni è al fianco di chi lotta contro il cancro.

L’appuntamento è per sabato 12 aprile, dalle 9 alle 18, in piazza Libertà, nel cuore della città. I volontari allestiranno uno spazio ricco di abiti, scarpe e accessori, nuovi e usati, raccolti grazie alla generosità di cittadini e aziende. Ogni articolo potrà essere acquistato, e ogni contributo sarà un passo concreto per offrire supporto e assistenza a chi affronta la malattia.

Un’occasione per fare del bene con un gesto semplice: scegliere un vestito e, con quel gesto, essere parte di una rete di solidarietà. L’iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza, con l’invito a partecipare, donare e sostenere una causa che tocca tante famiglie anche nel territorio saronnese.

Saronno Point Odv rinnova così il suo impegno nel costruire una comunità attenta, partecipe e solidale.

