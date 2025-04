Misinto

MISINTO / SOLARO – Incidente stradale ieri alle 13.10 a Misinto in via Sant’Andrea dove una automobile è uscita di strada: sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale misintese ed uma ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, è stato soccorso un uomo di 64 anni, per il quale non si è comunque reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Per un malore è stato invece soccorso a Solaro, ieri mattina alle 11, un uomo di 56 anni che si trovava in via Cellini: sul posto l’interventro di una ambulanza della Croce rossa di Misinto, a seguire il trasporto all’ospedale di Paderno Dugnano dove al momento del ricovero il paziente non è apparso in pericolo.