SARONNO – Dalle accuse di divisioni interne al Pd al valore della coalizione che sostiene Ilaria Pagani, fino “gestione” del ballottaggio. Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, a Saronno per la campagna elettorale, ha affrontato i principali nodi politici legati alle prossime elezioni comunali. In questa intervista a ilSaronno, ha ribadito l’apprezzamento per il lavoro di Pagani e per la fiducia nelle sue scelte.

Perché il Partito Democratico ha scelto di sostenere Ilaria Pagani come candidata sindaca?

“Sosteniamo Ilaria Pagani perché ha dimostrato capacità amministrative e, soprattutto, una grande capacità di ascolto. Io sono stato sindaco e so quanto sia fondamentale saper ascoltare i cittadini, riuscendo poi a fare sintesi tra istanze anche molto diverse. Pagani ha proprio questa dote: ascolta, elabora, spiega le scelte fatte. È una qualità fondamentale per chi amministra”

In queste settimane si è parlato di una presunta spaccatura all’interno del Pd saronnese. È così?

“No, il Partito Democratico non è diviso. Un mese fa si è svolta un’assemblea degli iscritti in due fasi, con una discussione lunga e difficile. Alla fine, con un voto chiaro, gli iscritti hanno scelto Pagani come candidata sindaca. È stato un percorso trasparente e partecipato”

Pagani ha parlato di discontinuità rispetto alla precedente amministrazione, sostenuta anche dal Pd. Come lo spiegate?

“Il Pd ha sempre sostenuto quell’amministrazione con voti, idee e presenza. Ma è evidente che negli ultimi anni ha perso pezzi importanti ed è caduta prima della scadenza naturale. Di fronte a tutto questo, la richiesta di discontinuità arrivata dalla città è stata forte. Il nostro circolo l’ha ascoltata e ha preso una decisione difficile ma coraggiosa. È stata una scelta che nasce proprio dall’ascolto del territorio”

Accanto al Pd ci sono anche altre forze civiche che sostengono Pagani. Siete una vera coalizione?

“Sì, siamo una coalizione politica vera e compatta. Tranne la lista del sindaco uscente, tutte le altre liste che erano in maggioranza sono ora con Pagani. Questo è un segnale forte: ci permette di guardare con fiducia anche al futuro amministrativo. Il coraggio e la generosità devono essere tratti distintivi di chi fa politica”

Con quattro candidati in corsa, il ballottaggio sembra è più di un’ipotesi. Vi state già preparando? Ci sono già prospettive incontri?

No, io di questo non so un gran che. ma posso dire una cosa per esperienza diretta. A Malnate, la mia città, ho vissuto una divisione nel centrosinistra e so quanto sia importante, una volta arrivati al ballottaggio – e sono convinto che Pagani ci arriverà – rimanere uniti. A Saronno ci sono le condizioni per trovare una sintesi, perché ci sono visioni comuni su molti temi fondamentali per la città. E in ballottaggio nessuno può permettersi di scherzare.

