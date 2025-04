Solaro

SOLARO – Si è chiusa domenica nella sede del Parco Groane alla ex Polveriera di Solaro la tre giorni “Hackathon Protezione Civile 2025”, evento che unisce tecnologia, collaborazione e Protezione civile nato dal Progetto Giovani 2025 di Ccv-Mi (Comitato di coordinamento del volontariato di Protezione civile della Città metropolitana di Milano).

“E’ stato davvero bello vedere operare in prima linea una ventina di giovani Volontari e Volontarie di Protezione civile di Città metropolitana di Milano fianco a fianco con studenti universitari. Una esercitazione non nei boschi e le radure, bensì davanti al computer per sviluppare soluzioni innovative per affrontare una delle sfide più importanti del territorio milanese: il rischio idrogeologico, idrico e idraulico, anche nella sua gestione e comunicazione” dicono i responsabili del Parco delle Groane. A dare supporto organizzativo all’evento e ad accompagnare poi gli studenti in un tour nel perimetro dell’ex Polveriera, con il comandante della polizia locale del Parco, Claudio Attilio Camisasca, i volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea specializzati in Protezione civile e antincendio boschivo.

Il comandante Camisasca crede molto nell’inserimento di giovani volontari tra gli operanti al Parco e ha in programma l’organizzazione di alcuni corsi dedicati.

(foto realizzate da Ahsan, volontario del Servizio civile al Parco)

