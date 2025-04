Città

SARONNO – Il circolo culturale saronnese “Il Tramway” propone un viaggio visivo intitolato “Dalla terra al cielo, chiese e cattedrali dal mondo“, una mostra fotografica che sarà visitabile da sabato 12 aprile nell’ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, durante gli orari di apertura al pubblico.

L’esposizione raccoglie immagini suggestive di edifici sacri provenienti da diversi continenti, mettendo in luce la ricchezza architettonica e simbolica delle chiese e delle cattedrali costruite dall’uomo per elevarsi spiritualmente.

L’iniziativa, curata dal Circolo Il Tramway, si inserisce nel solco delle attività culturali volte a promuovere il dialogo tra arte, fede e territorio. L’ingresso è libero, e l’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati a scoprire scorci affascinanti di luoghi spesso lontani ma accomunati da un forte valore spirituale e culturale.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.iltramway.net.

(foto di Giuseppe di Stefano art)

