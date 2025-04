Città

SARONNO – Prosegue la nuova stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del teatro di Saronno a cura di associazione culturale Helianto e associazione Artigian Arte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il teatro Giuditta Pasta.

Con “La porta delle Amadriadi” Paolo Volonté presenta il suo originalissimo progetto di ricerca fotografica, un viaggio dentro l’albero che simboleggia la vita dell’uomo, dentro noi stessi, e il legame profondo che ci lega con la natura. Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’autore degli scatti in occasione dell’evento di presentazione, programmato per sabato 12 aprile alle 18. Un appuntamento reso ancor più speciale dall’imperdibile performance artistica degli attori dell’associazione. La presentazione si concluderà con un aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro.

La mostra “La porta delle Amadriadi” di Paolo Volonté è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 12 marzo al 4 maggio in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.

“Le Amadriadi sono Ninfe custodi dell’albero sacro e dal suo destino sono inseparabili. Ne sono legate in modo talmente viscerale, al punto di nascere, di acquisirne il temperamento, di proteggerlo e di morire con il suo appassire, oltre ad essere vendicative con chiunque osi abbatterlo, anche involontariamente. Ogni Ninfa rappresenta il suo albero e diventa visibile in questa interpretazione fotografica. L’autore ha usato il linguaggio visivo legato al suo background nel mondo della moda per portare in vita queste Ninfe e cercare di cambiare il punto di vista dell’uomo nei confronti della natura, vista semplicemente come “accessorio” dell’umanità e non come parte integrante della vita di noi tutti. La videoinstallazione “Porta delle Amadriadi” è un riflesso nell’inconscio, un viaggio dentro l’albero che simboleggia la vita dell’uomo, dentro noi stessi, e il legame profondo che ci lega con la natura. “La porta delle Amadriadi” è una ricerca realizzata in occasione della manifestazione Orticolario ’19 a Villa Erba a Como”, così Sabrina Romanò descrive la mostra.