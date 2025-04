Città

SARONNO – Nuovi orari per andare incontro alle esigenze dei cittadini: la Farmacia Comunale 1 di via Alessandro Manzoni 33 ha aggiornato il proprio calendario di apertura, confermando la volontà di offrire un servizio sempre più accessibile.

Da lunedì a venerdì, la farmacia sarà attiva dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, mentre il sabato aprirà dalle 8.30 alle 13. Un’organizzazione pensata per garantire una presenza costante in città, a un anno esatto dall’inaugurazione della nuova sede, che si conferma punto di riferimento per il quartiere e non solo.

All’interno degli spazi rinnovati, è stato recentemente attivato anche un centro sanitario innovativo: la Farmacia dei Servizi, progetto promosso da Saronno Servizi. Questo nuovo polo dedicato alla salute offre un accesso rapido a numerose prestazioni sanitarie e di prevenzione, grazie a tre studi attrezzati e una sala d’attesa confortevole, su una superficie di 120 metri quadrati.

Prenotare una visita è semplice: attraverso il portale online dedicato, è possibile fissare un appuntamento scegliendo giorno e orario preferiti, evitando code e attese.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Farmacia Comunale 1 al numero 02 9603396, scrivere a [email protected] oppure visitare il sito ufficiale farmacia1.saronnoservizi.it.

