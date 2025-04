Cronaca

SARONNO – Pedone investito ieri alle 15.30 in via Volonterio a Saronno: il fatto è successo nei pressi dell’incrocio con via Valetta, è uno dei punti più trafficati della rete viabilistica cittadina. Sul posto l’intervento della polizia locale ed è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. E’ stato soccorso un ragazzo di 22 anni che è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicato di comunque lievi contusioni. La vigilanza urbana saronnese ha avviato accertamenti per chiarire le dinamica del sinistro.

Sempre ieri, alle 17.40, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Bergamo per soccorrere un uomo di 51 anni, che si era sentito male: è stato trasportato all’ospedale cittadino e gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Così come il quarantenne soccorso poco dopo alla stazione ferroviaria di Saronno centro.