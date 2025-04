Città

SARONNO – Saranno coinvolti anche le scuole Leonardo da Vinci e Aldo Moro di Saronno e l’istituto Alcide De Gasperi di Caronno Pertusella nell’iniziativa che si terrà a Lainate il prossimo sabato 12 aprile alle 15 all’Ariston Urban Center di Lainate, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè. Si tratta della presentazione del libro game “La Visione del pesce” che racconta la bellezza e la fragilità delle acque del torrente Lura ed esplora l’ambiente acquatico attraverso gli occhi di un pesce.

Il libro game multimediale è stato realizzato da oltre 650 studenti delle scuole del territorio con la collaborazione di Koinè cooperativa sociale e Lampo TV, nell’ambito del progetto “Cronache dell’acqua: scuole in azione per un futuro sostenibile” che ha ricevuto il contributo di fondazione Cariplo con il Bando My Future per l’anno scolastico 2023/2024 e ha coinvolto 31 classi.

Da martedì 8 a sabato 12 aprile nell’ingresso dell’Urban Center è allestito lo stand sulla Valle del torrente Lura con mappe, schede e foto per scoprire la biodiversità e la storia dell’area protetta. Il parco del Lura e il Parco Sorgenti del Lura, con il Comune di Lainate, invitano tutti alla presentazione ufficiale del libro game con studenti, insegnanti, amministrazioni comunali.

