Cronaca

SARONNO – Si erano appostati tra gli alberi per monitorare senza farsi notare i movimenti all’interno dell’area boschiva tra Saronno e Caronno Pertusella: così i carabinieri della compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, sono riusciti a sorprendere due spacciatori in piena attività.

L’operazione si è svolta nella serata di mercoledì 9 aprile e ha coinvolto un’ampia zona di bosco, già nota per essere punto di riferimento per lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato un’accurata perlustrazione tra i sentieri e la vegetazione, riuscendo ad avvicinarsi senza essere notati e ad assistere direttamente a diverse cessioni di droga.

Una volta confermata l’attività illecita, le pattuglie si sono organizzate per bloccare ogni possibile via di fuga. I due uomini, entrambi cittadini extracomunitari e irregolari sul territorio italiano, sono stati fermati in possesso di circa 100 grammi tra hashish, cocaina ed eroina, oltre a materiale per il confezionamento e circa mille euro in contanti.

Gli arrestati sono stati condotti in caserma e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Commenti