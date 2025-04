Eventi

LIMBIATE – Questa sera, venerdì 11 aprile, Limbiate si prepara ad accogliere un momento significativo del cammino quaresimale: la celebrazione della Via Crucis presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

L’evento, inserito nel calendario della zona pastorale VII che comprende il territorio di Sesto San Giovanni e i comuni limitrofi, rappresenta un appuntamento spirituale molto sentito, e vedrà riunite le comunità della zona in un percorso condiviso di preghiera e meditazione.

Il ritrovo è fissato per le 20.45 in piazza Monsignor Redaelli, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Giorgio. Da qui partirà il corteo che, stazione dopo stazione, accompagnerà i fedeli attraverso le vie della città, soffermandosi per riflettere sul significato della passione di Cristo.

La processione si concluderà in piazza Tobagi, dove si terrà l’ultima stazione e il momento finale del rito. Sarà un’occasione di intensa partecipazione collettiva, nel segno della fede e del raccoglimento, guidata dalla voce e dalla presenza del pastore della diocesi ambrosiana.

Un appuntamento che unisce tradizione e spiritualità, pronto a toccare i cuori di chi vorrà condividere questo cammino comunitario nel tempo della Quaresima.

(foto d’archivio di Elio Bison)

