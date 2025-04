Politica

SARONNO – Nuova energia ed entusiasmo per Tu@Saronno che inizia con nuovo slancio la sfida elettorale. A raccontare le prime impressioni è Paolo Sala, portavoce del gruppo civico, che ha parlato di un momento di rinnovamento e rilancio per il movimento.

“Abbiamo vissuto una fase di rifondazione – ha spiegato Sala – e questo ci ha permesso di entrare in contatto con molte persone nuove, che con entusiasmo hanno scelto di unirsi al nostro progetto per la prima volta”. Un clima di rinnovata fiducia e spirito partecipativo che, secondo Sala, rappresenta un punto di partenza importante per affrontare la sfida elettorale.

Nonostante i tempi ristretti con cui si è avviata la campagna, Sala ha sottolineato come il dialogo con Ilaria Pagani abbia trovato da subito “una buona intesa e una forte unità di principi”. Intanto, il gruppo sta lavorando alla definizione della lista dei candidati, confermando l’impegno concreto a sostegno della coalizione guidata dall’ex assessora.

