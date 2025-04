Cronaca

UBOLDO – Topi d’appartamento in azione la scorsa notte ad Uboldo: i cittadini si sono mobilitati, con alcuni avvisi apparsi sui social per mettere in guardia le altre persone. I fatti sono avvenuti attorno alle 22 nella zona di via Piave, ad entrare in azione sarebbero stati due uomini. uno alto ed uno basso, forse di origine straniera. Si sarebbero poi allontanati, una volta scoperti.

Non è noto se sia riusciti a metere a segno qualche furto. Il problema dei furti in appartamenti è fra i più attuali, nella zona del Saronnese e non solo.

11042025